Après la belle victoire du PSG à Montpellier (3-1), la 13ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche après-midi avec un choc entre le LOSC et l’AS Monaco. Le vainqueur de cette rencontre pouvait provisoirement la deuxième place du classement, en attaquant la rencontre de l’OL face au FC Metz ce dimanche soir. Pour cette rencontre, l’entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, avait opté pour un 4-4-2 avec un duo offensif, Burak Yilmaz et Jonathan David. L’ancien Parisien, Jonathan Ikoné, était également titulaire. De son côté, le coach de l’ASM, Niko Kovac, avait opté pour le même schéma de jeu avec un duo d’attaquants Wissam Ben Yedder et Kevin Volland. Grâce à Jonathan David (53e) et Yusuf Yazici (65e), les Lillois se sont imposés dans ce choc (2-1) et occupe la place de dauphin (26 pts) du PSG, à deux unités du club de la capitale.

À 15 heures, quatre matches de L1 étaient au programme sur les différents canaux de la chaîne Téléfoot. Nantes s’est lourdement incliné sur sa pelouse face à Strasbourg (0-4). Bordeaux s’est imposé face à Brest grâce à un but de Ben Arfa (1-0). Angers est venu à bout de Lorient (2-0). Enfin, le Dijon FCO et l’AS Saint-Etienne se sont quittés sur un score de parité (0-0). À 17h, le Stade de Reims accueille l’OGC Nice (Canal Plus). Sans Patrick Vieira, limogé vendredi, les Niçois devront s’imposer. L’ancien du PSG, Stanley Nsoki, est titulaire.

XI de Reims : Rajkovic – Foket, Faes, Abdelhamid, Konan – Cafaro, Berisha, Munetsi, M. Doumbia – B. Dia, Zeneli.

XI de Nice : Benitez – Lotomba, Daniliuc, Nsoki, H. Kamara – Danilo, Schneiderlin, Reine-Adélaïde – R. Lopes, Gouiri, Boudaoui.