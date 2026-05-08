Tribune CS (Ligue 1) – RC Lens / FC Nantes

Ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+), le RC Lens ouvre la 33e journée de Ligue 1 avec la réception du FC Nantes. En cas de contre-performance des Lensois, les Parisiens pourraient officiellement être champion de France contre le Stade Brestois.

Ce vendredi, la 33e journée de Ligue 1 débute avec le match opposant le RC Lens au FC Nantes. Après sa victoire prestigieuse face à l’OM (3-0), les Nantais ont toujours un infime espoir d’accrocher les barrages. Et en cas de performance (victoire ou match nul) face aux Sang & Or, l’équipe de Vahid Halilhodžić pourrait aider le PSG à officialiser son titre de champion. En effet, en cas de match nul ou de défaite du RC Lens, les joueurs de Luis Enrique pourraient valider leur trophée selon leur résultat face au Stade Brestois dimanche. Pour ce match, Pierre Sage est privé de plusieurs joueurs : Thauvin, Saint-Maximin, Thomasson, Sangaré et Abdulhamid sont absents.

Le XI de Lens : Risser – Sarr, Baidoo, Ganiou – Udol, Haïdara, Bulatovic, Sima – Fofana, Edouard, Saïd.

: Risser – Sarr, Baidoo, Ganiou – Udol, Haïdara, Bulatovic, Sima – Fofana, Edouard, Saïd. Le XI de Nantes : Lopes – Guilbert, Awaziem, Radakovic, Cozza, Acapandié – Lepenant, Sissoko, Kaba – Abline, Ganago