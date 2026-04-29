Tribune CS (Ligue des champions) – Atlético de Madrid / Arsenal

Après le match d’anthologie entre le PSG et le Bayern Munich, l’autre demi-finale de la Ligue des champions se dispute ce mercredi entre l’Atlético de Madrid et Arsenal.

Au lendemain de la demi-finale aller de Ligue des champions légendaire offerte par le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes, l’autre match entre l’Atlético de Madrid et Arsenal se dispute ce mercredi soir (21h sur Canal Plus) au Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Pour cette rencontre, le club madrilène peut compter sur Antoine Griezmann, qui aura à coeur de briller avec son club avant de s’envoler pour la MLS à l’issue de la saison. Pisté par le PSG, Julian Alvarez est associé au Français en attaque. En face, Arsenal vit une période compliquée mais compte bien revenir de son déplacement avec un résultat positif. Les Gunners peuvent toujours s’appuyer sur leur solide charnière centrale Gabriel – William Saliba.

Le XI de l’Atlético : Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Johnny Cardoso, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez

: Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Johnny Cardoso, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez Le XI d’Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapie – Rice, Zubimendi, Odegaard – Madueke, Gyokeres, Martinelli