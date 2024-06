Tribune CS (Ligue des champions) – Dortmund / Real Madrid

Ce soir (21h sur TF1 et Canal Plus) le Borussia Dortmund et le Real Madrid s’affrontent en finale de Ligue des champions à Wembley.

Ce samedi soir, le Borussia Dortmund et le Real Madrid s’affrontent à Londres pour cette finale de l’édition 2024 de la Ligue des champions. Vainqueur du PSG en demi-finales de la compétition, le BVB fait office d’outsider et tentera de remporter sa deuxième C1 après 1997. En face, la Casa Blanca aura pour objectif de soulever la 15e Ligue des champions de son histoire. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti a décidé de titulariser Courtois, qui a effectué son retour à la compétition il y a quelques jours, au lieu de Lunin. En défense, le quatuor Carvajal, Rüdiger, Nacho et Mendy est associé. Blessé, Tchouaméni est tout de même présent sur le banc. Dans l’entrejeu, Camavinga, Valderde et Kroos sont alignés. En attaque, Bellingham soutient les deux Brésiliens, Vinicius et Rodrygo.

En face, le BVB peut compter sur toutes ses forces vives avec la même formation qui a éliminée le PSG. Hummels est de nouveau aligné en défense centrale aux côtés de Schlotterbeck. Dans l’entrejeu, Can et Säbitzer sont associés. En attaque, le trio Adeyemi, Brandt, Sancho accompagne Füllkrug.