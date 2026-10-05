Tribune CS – Ligue des nations : France / Belgique

Ce lundi soir, l’équipe de France affronte la Belgique dans le cadre de la quatrième journée de phase de poules de la Ligue des nations. Deux joueurs du PSG sont titulaires lors de ce choc.

Après avoir remporté ses deux premiers matches de la phase de groupes de la Ligue des nations, l’équipe de France a concédé le nul vendredi soir contre l’Italie (1-1). Pour son dernier match de la trêve internationale, et le deuxième au Stade de France, la France voudra s’imposer face aux Belges afin de conserver sa place de leader, prendre quatre points d’avance sur son adversaire du soir, et se rapprocher d’une qualification pour les quarts de finale.

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Désiré Doué et Mika Godts sur le banc

Pour ce match contre la Belgique, Zinédine Zidane a réalisé un large turnover avec pas moins de dix changements en comparaison du onze aligné contre les Italiens. Seul Ousmane Dembélé est reconduit. Mais cette fois-ci, le numéro 10 du PSG, qui portera le brassard, va commencer la rencontre sur le côté droit de l’attaque des Bleus, le sélectionneur des Bleus a décidé de titulariser Esteban Lepaul en pointe de l’attaque. Un autre joueur du PSG est titulaire, Maghnes Akliouche dans l’entrejeu aux côtés d’Eduardo Camavinga et Manu Koné. Désiré Doué commence sur le banc, comme Mika Godts du côté de la Belgique.

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !