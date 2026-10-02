Doué France

Tribune CS (Ligue des nations) – France / Italie

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum2 octobre 2026

Ce vendredi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France affronte l’Italie pour son troisième match de Ligue des nations. Pour cette rencontre, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont titulaires.

Après ses victoires face à la Turquie (1-0) et à la Belgique (1-0), l’équipe de France affronte l’Italie ce vendredi soir, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Pour ses retrouvailles avec le Stade de France, Zinédine Zidane a réservé quelques belles surprises dans son onze de départ.

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Dembélé et Doué titulaires

Si des joueurs cadres comme Dayot Upamecano, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé et Michael Olise font leur retour dans le onze de départ, certains joueurs enchaînent après leur belle prestation face aux Belges. C’est notamment le cas de Jérémy Jacquet en défense et de Lucas Da Cunha dans l’entrejeu. De son côté, Désiré Doué, auteur d’une grosse performance face aux Diables Rouges, est également titulaire en attaque.

  • Le XI de la France : Maignan – Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert – Cherki, Da Cunha, Rabiot – Olise, Dembélé (c), Doué
  • Le XI de l’Italie : Donnarumma (c) – Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori – Frattesi, Tonali, Fagioli – Esposito, P. Esposito, Kean

Youtube : Canal Supporters Paris

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