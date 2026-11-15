Tribune CS (Ligue des nations) – France / Turquie

Ce dimanche soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France dispute son dernier match de Ligue des nations face à la Turquie. Les Bleus viseront une qualification pour les quarts de finale.

Après la première défaite de l’ère Zidane, jeudi dernier, face à l’Italie (1-3), l’équipe de France devra se ressaisir à l’occasion de son dernier match de la phase de groupes de la Ligue des nations. À Bordeaux, les Bleus affrontent la Turquie avec l’ambition de valider leur ticket pour les quarts de finale de la compétition. Pour éviter toute mauvaise surprise, l’équipe de Zinédine Zidane devra s’imposer.

À lire aussi : EdF – Zinedine Zidane persiste et signe pour Warren Zaïre-Emery

Un trio d’attaque Olise-Mbappé-Barcola

Forfait de dernière minute, Désiré Doué ne participera pas à cette rencontre. Les deux autres joueurs du PSG, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu, débutent sur le banc. Dans les buts, Mike Maignan est titulaire. En défense, Jérémy Jacquet et Ibrahima Konaté sont associés, tandis que Saël Kumbedi et Andy Diouf occuperont les postes de latéraux. Dans l’entrejeu, Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha et Rayan Cherki seront associés. Enfin, Kylian Mbappé fait son retour dans le onze de départ et sera accompagné de Bradley Barcola et Michael Olise en attaque.

Le XI de la France : Maignan – Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf – Da Cunha, Rabiot, Cherki – Barcola, Olise, Mbappé (c)

: Maignan – Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf – Da Cunha, Rabiot, Cherki – Barcola, Olise, Mbappé (c) Le XI de la Turquie : Özer – Çelik, Demiral, Bardakci, Topçu, Elmali – Çalhanoglu (c), Yüksek, Uzun – Arda Güler, Gül

Notre 𝟏𝟏 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 face à la Turquie 🔥 Tous ensemble pour décrocher la qualification ce soir 💪 🇫🇷🇹🇷 #FRATUR https://t.co/ghuDh5YJW4 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2026