Tribune CS – Lyon / Lorient

Après la victoire de Lille hier soir, la 36e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi après-midi avec le match entre Lyon et Lorient. Un match important dans la course à la Ligue des Champions et celle au maintien. Lyon – à domicile – pourrait mettre la pression sur Monaco en remontant sur la troisième marche du podium s’il remporte cette rencontre. Les Lyonnais pourraient même revenir à deux points du PSG, avant son match contre Rennes en clôture de la 36e journée. De son côté, Lorient pourrait quasiment assurer son maintien en cas de victoire au Groupama Stadium, même si Nantes a infligé un 3-0 à Bordeaux. Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !

Le XI de Lyon : Lopes – Dubois, Diomandé, De Sciglio, Cornet – Guimaraes, Aouar – Toko Ekambi, Paqueta, Cherki – Kadewere

: Lopes – Dubois, Diomandé, De Sciglio, Cornet – Guimaraes, Aouar – Toko Ekambi, Paqueta, Cherki – Kadewere Le XI de Lorient : Nardi – Chalobah, Gravillon, Morel – Hergault, Le Fée, Lemoine, Abergel, Le Goff – Wissa, Moffi