Après le match nul entre le PSG et les Girondins de Bordeaux (2-2), la 12ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche après-midi avec un duel entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims. Une rencontre importante pour les Lyonnais qui pouvaient revenir à deux unités du PSG en cas de victoire et occuper provisoirement la place de dauphin du championnat. Pour ce match, l’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, a opté pour un 4-3-3 avec un trio offensif composé de Kadawere, Depay et Toko Ekambi. En difficulté depuis le début de la saison, les Rémois voulaient prendre leurs distances avec la zone de relégation. En supériorité numérique depuis la 31e minute, les Lyonnais se sont finalement imposés largement sur le score de 3-0. Toko Ekambi (21e), Guimaraes (48e) et Dembélé (65e) sont les buteurs de l’OL. Une victoire qui permet aux Gones d’occuper provisoirement la 2e place de Ligue 1 (23 points), à deux points du leader parisien (25 unités).

À 15h, quatre rencontre de Ligue 1étaient au programme : Le Stade Brestois s’est imposé à l’extérieur face au FC Metz (2-0) grâce à un doublé de Cardona. De son côté, le RC Lens s’est incliné face au SCO Angers (1-3) malgré un but de Kalimuendo, prêté par le PSG. Dans un match fermé, le Montpellier Hérault est venu à bout du FC Lorient (1-0) grâce à une réalisation de Skuletic à dix minutes de la fin de la rencontre. Une victoire qui place le MHSC à la 4e place du classement, à 2 points du PSG. Enfin, l’AS Monaco a corrigé une faible équipe de Nîmes (3-0). Une victoire qui permet aux Monégasques d’occuper la 3ème place (22 pts) à deux unités du PSG.À 17h, l’OCG Nice accueillait – à l’Allianz Riviera, la lanterne rouge, le Dijon FCO. Pour cette rencontre, l’entraîneur niçois, Patrick Vieira, avait opté pour un 4-3-3 avec la titularisation de l’ancien Parisien, Stanley Nsoki, en latéral gauche. De son côté, Eric-Junior Dina Ebimbe, prêté par le PSG, était titulaire avec le DFCO. Les Dijonnais se sont imposés assez facilement face aux Niçois sur le score de 3-1, synonyme de première victoire cette saison. L’OGCN reste 11e et le DFCO occupe toujours la dernière place du championnat mais se rapproche de ses concurrents au maintien.