Sensation de cette Coupe du Monde, le Maroc tentera ce samedi de valider son ticket pour les demi-finales face à une impressionnante écurie portugaise. Coup d’envoi à partir de 16h00.

Le Maroc, invité surprise, réalise un tournoi tout simplement ahurissant. Premiers de leur groupe, les Marocains se sont, par la suite, octroyés une qualification de prestige devant une Espagne démunie. Pour sa part, le Portugal semble très bien armé pour aller décrocher son premier titre mondial. Une indécision règne dans cette confrontation. Rendez-vous dans deux heures, ou un peu plus…

Pour cette partie, Fernando Santos, le sélectionneur lusitanien, a décidé de laisser Vitinha sur le banc des remplaçants. Ruben Neves, Otavio et Bernardo Silva auront la lourde tâche de mener le jeu des leurs. Pour sa part, comme attendu, Achraf Hakimi est bel et bien titulaire sur son couloir droit défensif. En revanche, Walid Regragui a dû composer son XI sans les présences de Aguerd et Mazraoui…

Les compositions de Maroc / Portugal

Le XI du Maroc – Bounou – Hakimi, El Yamiq, Saïss, Attiat Allah – Amrabat, Ounahi, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Le XI du Portugal : Costa – Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro – Neves, Otavio, Silva – Fernandes, Ramos, Félix

Une rencontre à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !