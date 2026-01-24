Tribune CS – Marseille / Lens

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le choc entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens aura lieu dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

Avec sa victoire obtenue sur la pelouse de l’AJ Auxerre (0-1), grâce à Bradley Barcola, le PSG (1er, 45 pts) va suivre avec attention le choc de la 19e journée de Ligue 1 opposant l’Olympique de Marseille (3e, 35 pts) au RC Lens (2e, 43 pts). Avec huit victoires d’affilée en championnat, les Sang & Or auront une pression supplémentaire après avoir vu le PSG reprendre le fauteuil de leader. En face, l’OM ne devra pas se manquer pour rester dans la course au titre. Une rencontre à suivre à 21h05 sur Ligue 1+.

Le XI de l’OM : Rulli – Weah, Balerdi, Aguerd, Medina – Timber, Hojbjerg – Nwaneri, Traoré, Paixao – Gouiri

Le XI de Lens : Risser – Aguilar, Sarr, Ganiou – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Said, Edouard