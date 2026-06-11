Tribune CS – Mexique / Afrique du Sud, premier match du Mondial 2026

Ce jeudi soir, la Coupe du monde 2026 ouvre ses portes avec le match d’ouverture entre le Mexique, l’un des trois pays hôtes, et l’Afrique du Sud. 16 joueurs du PSG sont concernés par ce Mondial.

Quatre ans après son sacre au Qatar, l’Argentine remet son titre en jeu lors de la Coupe du monde 2026 aux États–Unis, au Mexique et au Canada. Ce 23e Mondial de l’histoire ouvre ses portes ce jeudi soir. Seize joueurs du PSG seront concernés par cette compétition. La première rencontre de cette Coupe du monde va opposer le Mexique, qui accueille sa troisième Coupe du monde après 1970 et 1986, et l’Afrique du Sud. C’était déjà le match d’ouverture de l’édition 2010 en Afrique du Sud.

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