Tribune CS – Monaco / Metz

Après une quinzaine de jours dédiée aux matches de sélection, la Ligue 1 reprend ses droits ce samedi avec un AS Monaco / FC Metz (13h sur Canal Plus), dans le cadre de la 31e journée de L1. Quatrième du championnat, à quatre points du leader parisien, l’AS Monaco (4e, 59 pts) peut mettre la pression sur ses concurrents dans la course au titre, avant PSG / LOSC (17h) et RC Lens / OL (21h). Pour cela, les Monégasques devront s’imposer face au FC Metz (9e, 42 pts). Pour cette rencontre, Niko Kovac a composé son équipe en 4-4-2 avec un duo offensif Jovetic-Volland. De son côté, le FC Metz peut se relancer dans la course pour les places européennes.

XI de Monaco (4-4-2) : Lecomte – Disasi, Maripan, Sidibé, Henrique – Fofana, Matazo, Fabregas, Golovin – Volland, Jovetic.

XI du FC Metz (3-4-3) : Caillard – Bronn, Kouyaté, Boye – Centonze, Sarr, Maïga, Udol – Boulaya, Yade, Gueye