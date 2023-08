Ce vendredi soir marque le début de la saison 2023-2024 de Ligue 1. Et le match d’ouverture nous offre une alléchante affiche entre l’OGC Nice et le LOSC.

En attendant le premier match officiel du PSG et de Luis Enrique ce samedi soir au Parc des Princes (21h), la Ligue 1 ouvre sa saison 2023-2024 par une belle rencontre entre deux outsiders pour les places de Ligue des champions, l’OGC Nice et le LOSC (21h sur Prime Video). Pour cette rencontre, l’ancien portier parisien, Marcin Bulka, débutera dans les cages des Aiglons tandis que Terem Moffi occupera la pointe de l’attaque. Les recrues Morgan Sanson et Jérémie Boga sont également alignées. En face, les Dogues pourront s’appuyer sur leur meilleur buteur de la saison passée, Jonathan David.