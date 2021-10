Tribune CS – OL / Lens

Ce vendredi soir, le PSG, renversant, a lancé la 12e journée de Ligue 1 en l’emportant face au LOSC (2-1). Ce samedi, ce sont Metz et Saint-Etienne qui ont suivi avec un match nul – 1-1 – riche en buts d’anthologies. Et ce soir, ce sont l’Olympique Lyonnais et le RC Lens qui se font face à partir de 21h. Défaits lors de la journée précédente à Nice, les hommes de Peter Bosz voudront réagir. De leur côté, installés à la deuxième place du classement, les surprenants lensois, avec Arnaud Kalimuendo en attaque, tenteront de poursuivre sur leur belle lancée.

