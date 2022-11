Tribune CS – Pays- Bas / Qatar et Equateur / Sénégal

La troisième et ultime journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde ouvre ses portes ce mardi à partir de 16 heures. À cette occasion, on aura le droit à deux confrontations très intéressantes sur le papier.

Ce groupe A voit le Qatar d’ores et déjà être éliminé. Une place se jouera donc directement entre l’Équateur et le Sénégal. Les hommes d’Aliou Cissé (3 unités), qui sortent d’une victoire face à ces mêmes Qataris peuvent valider leur ticket pour les huitièmes de finale en cas de succès face à Ener Valencia et ses coéquipiers (4 unités). Pour leur part, ces derniers, invaincus donc après une victoire devant le Qatar et un nul face aux Pays-Bas, n’ont, eux, besoin que d’un match nul pour assurer leur place.

Le XI de l’Equateur : Galindez – Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán – Franco, Gruezo, Caicedo, Plata – Estrada, Valencia

Le XI du Sénégal : E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, Ab. Diallo, Jakobs – P. Gueye, G. Gueye, P. Ciss – Ndiaye, Dia, Sarr.

Dans la seconde rencontre programmée, elle aussi, à 16 heures, on aura le droit à une opposition très déséquilibrée entre les Pays-Bas et le Qatar. Les premiers cités, avec quatre points, semblent avoir les armes nécessaires pour s’imposer sans grande peine et ainsi conserver leur première position.

Le XI du Qatar : Barsham – Pedro Miguel, Khoukhi, A. Hassan – Mohammad, Al-Haydos, Hatem, Madibo, Ahmed – Ali, Afif

Le XI des Pays-Bas : Noppert – Timber, Van Dijk, Aké – Dumfries, De Roon, De Jong, Blind – Klaassen – Gakpo, Depay

Deux rencontres à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !