Après le succès de l’Australie devant la Tunisie (0-1), la deuxième journée de la Coupe du Monde se poursuit ce samedi après-midi avec un choc entre la Pologne et l’Arabie Saoudite.

Suite des rencontres au sein de ce groupe C. Ce soir (20h00), l’Argentine, déjà en danger, se frottera au Mexique dans un match particulièrement attendu. Avant cela (14h00), on aura le droit à un intéressant Pologne / Arabie Saoudite. Victorieux de l’Albicéleste contre toute attente sur le score de 2-1, les hommes d’Hervé Renard se trouvent dans une posture très favorable. En cas de victoire, ils valideraient même leur ticket pour la suite de la compétition.

Les équipes de départ dévoilées

De son côté, la Pologne sort d’un match nul et vierge face au Mexique de Guillermo Ochoa. Cette rencontre pourrait donc permettre à Robert Lewandowski et ses coéquipiers de prendre une vraie option sur la qualification avant d’affronter l’Argentine pour leur ultime échéance au sein de ce groupe C.

Le XI de la Pologne : Szczesny – Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski – Frankowski, Krychowiak, Bielik, Zielinski – Milik, Lewandowski

Le XI de l’Arabie Saoudite : Al-Owais – Abdulahmid, Al-Amri, Al-Bulayhi, Al-Burayk – Al-Anjei, Al-Malki, Kanno – Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari

Une rencontre à commenter ici, entre passionnés, c’est Tribune CS !