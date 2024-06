Ce vendredi, la deuxième journée du groupe D se déroule. En attendant le match de la France, l’autre affiche entre la Pologne et l’Autriche débute à 18h (beIN SPORTS 1).

En attendant l’affiche entre les Pays-Bas et la France ce soir (21h), l’autre match de ce groupe D de l’Euro 2024 oppose la Pologne à l’Autriche (18h sur beIN SPORTS 1). Les deux perdants de la première journée auront donc à coeur de se relancer dans ce groupe. Pour cette rencontre, la Pologne doit toujours composer sans son joueur phare, Robert Lewandowski, au coup d’envoi. L’attaquant de 35 ans est encore trop juste après une blessure aux ischio-jambiers et débute donc sur le banc. Mais, le sélectionneur polonais, Michal Probierz, peut s’appuyer sur d’autres joueurs cadres comme Piotr Zielinski. En face, l’Autriche a procédé à quelques changements avec une charnière centrale complètement changée. Kevin Danso et Maximilian Wöber sont remplacés par Gernot Trauner et Philipp Lienhart. Remplaçant face aux Bleus, Marko Arnautovic débute la rencontre avec le brassard de capitaine.

Les compositions d’équipes

Le XI de la Pologne : Szczesny – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, Piotrowski, Zielinski (c), Slisz, Zalewski – Buksa, Piatek.

Le XI de l'Autriche : Pentz – Posch, Lienhart, Trauner, Mwene – Seiwald, Baumgartner, Grillitsch – Laimer, Arnautovic (c), Sabitzer.

Classement groupe D