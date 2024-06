Tribune CS – Pologne / Pays-Bas

L’Euro 2024 se poursuit ce dimanche avec trois matches. Le premier, une belle opposition entre la Pologne et les Pays-Bas, les deux futurs adversaires de l’équipe de France.

Après le premier choc de la compétition, largement remporté par l’Espagne (3-0) avec un Fabian Ruiz de gala, place ce dimanche après-midi à l’opposition entre la Pologne et les Pays-Bas. Les deux équipes, qui figurent dans le groupe de l’équipe de France, voudront prendre un bon départ afin de bien figurer dans ce groupe D relevé. Les Polonais doivent faire sans Robert Lewandowski, touché lors des matches de préparation et qui ne peut pas tenir sa place ce dimanche. Du côté des Pays-Bas, Xavi Simons, qui ne devrait pas être un joueur du PSG la saison prochaine, est titulaire. Un match qui s’annonce plaisant et indécis.

Le XI de la Pologne : Szczesny – Salamon, Bednarek, Kiwior – Frankowski, Zielinski, Romanczuk, Zalewski – Urbanski, Buksa, Szymanski

: Szczesny – Salamon, Bednarek, Kiwior – Frankowski, Zielinski, Romanczuk, Zalewski – Urbanski, Buksa, Szymanski Le XI des Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Reijnders, Veerman – Simons, Depay, Gakpo

Une rencontre que vous pouvez commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !