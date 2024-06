L’Euro 2024 a débuté le 14 juin. L’un des favoris à la victoire finale, le Portugal, commence sa compétition ce mardi soir. Deux joueurs du PSG sont titulaires.

Le Portugal est le pays avec le plus de représentants du PSG dans sa liste, à égalité avec l’équipe de France, quatre (Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos et Danilo Pereira). La Seleçao, l’une des favorites à la victoire finale, commence son Euro 2024 ce mardi soir (BeIN Sports 1, TF1) avec la rencontre contre la République Tchèque. Pour ce match, Roberto Martinez, le sélectionneur portugais, a décidé de titulariser deux joueurs du PSG. Nuno Mendes est aligné dans l’axe gauche d’une défense à trois, alors que Vitinha est placé dans le cœur du jeu portugais. Gonçalo Ramos et Danilo Pereira débutent, donc, sur le banc. Légende du football portugais et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, Cristiano Ronaldo est également dans le onze, lui qui va disputer son sixième Euro.

