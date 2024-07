Candidat à la victoire finale, le Portugal affronte la Slovénie en huitièmes de finale de l’Euro 2024 avec deux joueurs du PSG titulaires.

Après la victoire arrachée par l’équipe de France face à la Belgique (1-0) grâce à Randal Kolo Muani, les joueurs de Didier Deschamps regarderont avec attention le match entre le Portugal et la Slovénie (21h sur M6 et beIN SPORTS 1) pour connaître leur adversaire en quarts de finale de la compétition. Qualifiée sans crainte malgré une défaite sans gloire face à la Géorgie, la Seleçao Das Quinas aligne cette fois-ci son équipe type pour cette rencontre face aux Slovènes. Laissés au repos lors du dernier match, les deux joueurs du PSG, Nuno Mendes et Vitinha, sont alignés dès le coup d’envoi. Les deux autres Parisiens, Danilo Pereira et Gonçalo Ramos, débutent sur le banc. En face, la Slovénie pourra compter sur son capitaine et gardien, Jan Oblak, et sur son attaquant, Benjamin Sesko.