Tribune CS – Première journée phase de ligue de la Ligue des champions

Si le PSG commence sa saison de Ligue des champions demain soir, la première journée de la phase de ligue commence ce mardi avec notamment le choc entre le Real Madrid et l’Inter Milan.

La saison 2026-2027 de Ligue des champions commence ce mardi. Si le PSG, double tenant du titre, ne jouera que demain soir (21 heures, Canal Plus) avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava. Ce mardi soir, on a connu les premiers résultats de la première journée avec les victoires d’Aston Villa, l’un des adversaires du PSG lors de cette phase de ligue, sur la pelouse du Club Bruges (2-3) alors que l’AEK Athènes a battu LASK devant son public (1-0).

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Les débuts de Lille, un choc Real Madrid / Inter Milan

Lors de cette première journée, on a le droit à un premier choc avec la rencontre entre le Real Madrid et l’Inter Milan. Il y a aussi un club français qui joue ce soir. Lille reçoit en effet le Betis Séville. Deux autres adversaires du PSG dans cette phase de ligue sont sur le terrain ce soir : Villarreal qui affronte le Borussia Dortmund et Manchester City qui défie le FC Porto.

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