Ce mercredi, le PSG dispute son dernier match préparation avant la deuxième partie de saison 2022-2023. Et le club parisien défie au Camp des Loges (12h sur PSG TV Premium et Twitch) Quevilly-Rouen, pensionnaire de Ligue 2.

Après une victoire face au Paris FC (2-1) la semaine passée, le PSG dispute ce mercredi un deuxième et dernier match amical face à Quevilly-Rouen, à huis clos au Camp des Loges (12h). Sans ses Mondialistes, Keylor Navas, Pablo Sarabia, Carlos Soler, Vitinha et Kylian Mbappé, Christophe Galtier a composé un onze de départ avec certains cadres comme Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Marco Verratti et de la jeunesse avec les titularisations d’El Chadaille Bitshiabu, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni.

Les compositions officielles