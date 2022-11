Tribune CS -Qatar / Sénégal

Ce vendredi après-midi, la Coupe du Monde se poursuit avec la deuxième journée de la phase de groupe. Et après la victoire surprise de l’Iran devant le Pays de Galles, c’est au tour du Qatar et du Sénégal de croiser le fer.

C’est peu dire que ces deux équipes ont mal entamé leur compétition. Le Qatar, défait par l’Équateur lors du match d’ouverture, a affiché un piètre visage. De son côté, pas déméritant face aux Pays-Bas, le Sénégal s’est tout de même incliné sur le score de 2-0.

Un succès pour rester en vie

Désormais, ces deux écuries n’ont plus le droit à l’erreur. La victoire est impérative, que ce soit dans un sens ou dans l’autre. Cette opposition, qui débutera à 14h00, se place donc comme la dernière chance d’envisager une qualification. D’ailleurs, les compositions choisies par les sélectionneurs viennent de tomber. Des changements de part et d’autre sont notamment à signaler, comme on pouvait assez nettement s’en douter.

Le XI du Qatar : Barsham – Pedro Miguel, Madibo, Khoukhi, Hassan, Ahmed – Al Haydos, Boudiaf, Mohamad – Almoez Ali, Afif

Le XI du Sénégal : E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, Cissé, Diallo – N. Mendy, Gueye – Diatta, Diedhiou, Sarr – Dia

