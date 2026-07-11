TRIBUNE CS Coupe du monde

Tribune CS (quart de finale CdM 2026) – Norvège / Angleterre

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum11 juillet 2026

Ce samedi soir (23h sur M6 et beIN SPORTS 1), les quarts de finale de la Coupe du monde se poursuivent avec une affiche entre la Norvège et l’Angleterre.

Après les qualifications de la France et de l’Espagne pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, les deux autres qualifiés seront connus cette nuit. Ce samedi soir, à 23 heures (M6 et beIN SPORTS 1), la Norvège et l’Angleterre s’affrontent au Hard Rock Stadium de Miami. Pour cette rencontre, le sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel, a décidé de laisser Bukayo Saka sur le banc, lui préférant Noni Madueke en attaque. Incertain avant le match, Declan Rice est bien présent au coup d’envoi. En face, la Norvège pourra s’appuyer sur son attaquant phare, Erling Haaland.

  • Le XI de la Norvège : Nyland – Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe – Odegaard (c), Berge, Berg – Sorloth, Haaland, Schjelderup
  • Le XI de l’Angleterre : Pickford – Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice, Bellingham – Madueke, Kane (c), Gordon
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum11 juillet 2026

Articles similaires

PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

12 juillet 2026
Leonardo

Anciens – Un rôle au sein de la sélection d’Italie pour Leonardo

11 juillet 2026
Ferran Torres

Mercato PSG : les dernières informations dans le brûlant dossier Ferran Torres

11 juillet 2026
Quentin Ndjantou

Ndjantou : « La Champions League ? Petit, je rêvais de ça, aujourd’hui, je touche cette coupe »

11 juillet 2026
Bouton retour en haut de la page