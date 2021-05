Ligue 1 – Monaco s’impose face à Reims et revient provisoirement à un point du PSG

Après les victoires du LOSC (3-0 face à Lens) et de l’Olympique Lyonnais (4-1 contre le FC Lorient), l’AS Monaco avait également l’occasion de mettre la pression sur le PSG, qui affrontera le Stade Rennais ce dimanche soir. Pour son match de la 36e journée de Ligue 1, l’ASM pouvait revenir provisoirement à un point du PSG en cas de victoire face au Stade de Reims. Pour cette rencontre, Niko Kovac avait composé son équipe en 4-4-2 avec un duo offensif Kevin Volland – Wissam Ben Yedder. De son côté, l’entraîneur rémois – David Guion – avait opté pour un 4-3-3.

Les Monégasques ont géré leur première période et sont rentrés aux vestiaires avec l’avantage au score grâce à une réalisation d’Eliot Matazo, sur une passe décisive de Wissam Ben Yedder (1-0, 20e). En seconde période, les Rémois ont tenté de revenir au score et se sont procurés quelques situations dangereuses, en vain. L’AS Monaco (3e, 74 pts) s’est imposé sur le score de 1-0 et revient à un point du PSG (2e, 75 pts). Les Parisiens devront absolument s’imposer afin de reprendre de l’avance sur l’ASM et l’OL (4e, 73 pts). Le Stade de Reims reste 13e (42 pts).

XI de Reims : Rajkovic – Foket, Faes, Abdelhamid, Konan – Munetsi, Cassama (Kutesa, 65e), Chavalerin – Mbuku (Touré, 75e), Dia (Sierhuis, 86e), Cafaro (Flips, 66e).

XI de Monaco : Lecomte – Disasi (Sidibé, 64e), Maripan, Badiashile, Caio Henrique – Aguilar (Matsima, 90e), Fofana, Tchouaméni, Matazo (G.Martins, 65e) – Volland (Ballo-Touré, 90e), Ben Yedder (Golovine, 80e).