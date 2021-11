Tribune CS – Rennes / Lyon

La 13e journée de Ligue 1 a été bénéfique au PSG. Vainqueurs contre Bordeaux hier, les Rouge & Bleu ont vu Marseille et Metz se neutraliser (0-0) et Nice perdre sur sa pelouse contre Montpellier (0-1). Grâce à ces faux pas, les Rouge & Bleu comptent 10 points d’avance sur leur dauphin, le RC Lens. Cette 13e journée va se clôturer ce soir avec le match entre Rennes et Lyon. Les deux équipes comptent le même bilan depuis le début de la saison (5 victoires, 4 nuls, et 3 défaites). Si l’une des deux équipes l’emporte, elle reviendra à un point du podium. Ce sera un match spécial pour Bruno Genesio, qui va retrouver pour la première fois Lyon depuis son départ du club en 2019.

Le XI de Rennes : Gomis – Traoré, Omari, Aguerd, Meling – Bourigeaud, Santamaria, Tait, Majer – Laborde, Terrier

Le XI de Lyon : Lopes – Dubois, Boateng, Denayer, Emerson – Caqueret, Guimaraes, Mendes – Aouar, Paqueta, Toko-Ekambi

