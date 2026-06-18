Tribune CS – République tchèque / Afrique du Sud

Ce jeudi, la deuxième journée des phases de groupes de la Coupe du monde 2026 débute. Cette journée débute par une rencontre opposant la République tchèque à l’Afrique du Sud.

La deuxième journée du groupe A de la Coupe du monde 2026 débute ce jeudi après-midi (18h sur M6 et beIN SPORTS 1). Après sa défaite en match d’ouverture face au Mexique (0-2), l’Afrique du Sud voudra rebondir pour éviter une élimination dès ce deuxième match. Pour cela, la formation africaine devra faire face à la République tchèque, qui devra également s’imposer après son revers contre la Corée du Sud de Lee Kang-In.