Coupe du Monde

Tribune CS – République tchèque / Afrique du Sud

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 juin 2026

Ce jeudi, la deuxième journée des phases de groupes de la Coupe du monde 2026 débute. Cette journée débute par une rencontre opposant la République tchèque à l’Afrique du Sud.

La deuxième journée du groupe A de la Coupe du monde 2026 débute ce jeudi après-midi (18h sur M6 et beIN SPORTS 1). Après sa défaite en match d’ouverture face au Mexique (0-2), l’Afrique du Sud voudra rebondir pour éviter une élimination dès ce deuxième match. Pour cela, la formation africaine devra faire face à la République tchèque, qui devra également s’imposer après son revers contre la Corée du Sud de Lee Kang-In.

  • Le XI de la République tchèque : Kovar – Hranac, Holes, Krejci (c) – Coufal, Sadilek, Darida, Cerv, Sojka – Hlozek, Schick.
  • Le XI de l’Afrique du Sud : Williams (c) – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mokoena, Mbatha, Adams – Maseko, Rayners, Appollis.

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