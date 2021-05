Tribune CS – Rumilly Vallières / AS Monaco

Ce soir, le PSG connaîtra son adversaire pour la finale de Coupe de France – au Stade de France – programmée le mercredi 19 mai prochain. En effet, l’AS Monaco et Rumilly Vallières (National 2) s’affrontent – au Parc des Sports d’Annecy – pour une place en finale de la doyenne des compétitions (21h15 sur France 2 et Eurosport 2). Pour cette rencontre, Niko Kovac a effectué quelques changements dans son onze de départ avec les présences de Gelson Martins et Cesc Fabregas. Wissam Ben Yedder est titulaire en attaque avec Kevin Volland.

XI de Rumilly Vallières : Delaunay – Boinali, Ribeiro, Levêque, Bozon Petrier – Gay, Peuget, Guillaud, Cottin – Liongo Aduma, Moke Nkedi.

XI de Monaco : Majecki – Sidibé, Disasi, Matsima, Ballo-Touré – Matazo, Tchouaméni, Fabregas, Gelson Martins – Volland, Ben Yedder.