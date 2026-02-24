Tribune CS – Soirée barrages retours de la Ligue des champions

Si le PSG va tenter d’aller chercher sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions demain soir contre Monaco, plusieurs clubs peuvent le faire ce soir.

Les premiers barrages retours de la Ligue des champions se jouent ce mardi soir. Si le PSG tentera de finir le travail demain soir sur la pelouse du Parc des Princes après sa victoire renversante contre l’AS Monaco à l’aller (2-3), trois équipes vont se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League ce mardi soir.

Très large vainqueur sur la pelouse de Qarabag la semaine dernière (1-6), Newcastle est qualifié à 99,9% pour les huitièmes de finale. À domicile, les Anglais n’auront pas besoin de forcer leur talent pour valider leur qualification, eux qui ont cinq buts d’avance avant ce match retour. Autre équipe en ballotage favorable, le Bayer Leverkusen. Vainqueur en Grèce contre l’Olympiakos (0-2), le club allemand devra terminer le travail devant ses supporters. Enfin, Bodö/Glimt a créé la surprise la semaine dernière en venant à bout de l’Inter Milan (3-1), dernier finaliste battu par le PSG la saison dernière (5-0). Les Norvégiens voudront créer l’exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale pour leur première saison en Ligue des champions. Plus tôt dans la soirée, l’Atlético de Madrid s’est qualifié pour les huitièmes de finale après avoir battu le Club Bruges grâce notamment à un triplé de Sorloth (4-1) après avoir concédé un nul prolifique à l’aller (3-3).

