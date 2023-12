Ce mardi soir, la dernièrea journée de la phase de poules de la Ligue des champions se joue. Lens, deuxième club français en C1 avec le PSG, affrontait le FC Séville.

À la veille d’affronter le Borussia Dortmund avec pour objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale, le PSG devra s’imposer en terre allemande pour terminer à la première place. En attendant, la première partie de la sixième journée de la phase de poules de la Ligue des champions se déroule. Troisième de son groupe, Lens reçevait sur sa pelouse le FC Séville et voulait assurer sa place en Europa League. Pour cela, les Lensois ne devaient pas perdre contre les Sévillans. Dans un match où ils ont cherché à conserver le match nul, les Lensois ont ouvert le score grâce à un penalty de Frankowski (1-0, 63e) après une faute sur Medina. Le FC Séville va également obtenir un penalty pour une faute de Medina. Sergio Ramos, l’ancien joueur du PSG, s’est présenté face à Brice Samba. Le portier français a réussi à stopper la tentative du défenseur central, mais il n’avait pas les pieds sur la ligne de but. L’ancien du Real a été convié à tirer une nouvelle fois. Et cette fois-ci, il a trompé Samba d’une panenka (1-1, 79e). Alors que Séville poussait pour marquer et se qualifier en Europa League, Lens a réussi à s’offrir la victoire grâce à Fulgini (2-1, 96e). Avec ce succès, les Lensois joueront donc la C3 en février prochain. Dans l’autre match du groupe, Arsenal et le PSV Eindhoven se sont quittés sur un match nul (1-1). Vertessen (50e) a répondu à Nketiah (42e). Avec ce nul, les Gunners conservent leur première place. À 21 heures, le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Inter jouent.

Trois clubs pour une place en huitièmes dans le groupe du Bayern

Dans le groupe du club allemand, il y a trois équipes qui peuvent s’offrir la deuxième place. Copenhague, actuellement deuxième avec cinq points, Galatasaray, troisième avec cinq points, et Manchester United, quatrième avec quatre points. Les deux premiers s’affrontent alors que United devra s’imposer contre le Bayern pour se qualifier en huitièmes. Dans la poule du Real, Naples et Braga peuvent encore espérer une qualification en huitièmes de finale. Pour cela, le club portugais doit battre les Italiens par deux buts d’écart. Tout autre résultat qualifiera le Napoli. Dans le groupe D, le premier, la Real Sociedad, et le second, l’Inter Milan, s’affrontent pour la première place.