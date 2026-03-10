Tribune CS – Soirée de huitièmes de finale de Ligue des champions

Si le PSG joue son huitième de finale aller de Ligue des champions demain contre Chelsea (21 heures, Canal +), plusieurs clubs sont sur le pont ce mardi soir.

Les choses sérieuses commencent en Ligue des champions. Ce mardi soir, les premiers huitièmes de finale se jouent. Alors que les supporters du PSG devront attendre demain pour voir leurs joueurs affronter Chelsea, quatre huitièmes de finale se jouent. Possibles adversaires du PSG en quart de finale en cas de qualification face au Blues, Galatasaray et Liverpool s’affrontaient à 18h45. En Turquie, c’est le club stambouliote qui s’est imposé grâce à un but de Mario Lemina dès la septième minute de jeu (1-0). Galatasaray devra terminer le travail à Anfield dans une semaine, alors que les Reds devront renverser la situation s’ils ne veulent pas être éliminés en huitièmes de finale pour la deuxième fois de suite.

Dans les autres matches de la soirée, l’un des favoris à la victoire finale, le Bayern Munich, se déplace sur la pelouse de l’Atalanta Bergame. Passé par les barrages comme le PSG, l’Atlético de Madrid reçoit Tottenham, qui a terminé dans le top 8 de la phase de ligue alors qu’il réalise une saison galère en Premier League (seizième avec seulement un point d’avance sur la zone rouge). Enfin, le FC Barcelone se déplace à Newcastle pour tenter de prendre une option pour les quarts de finale avant de retrouver le Camp Nou dans une semaine. Des matches à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !