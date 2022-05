Tribune CS – Soirée de Ligue des Champions

Supporters du Paris Saint-Germain, ce soir, c’est soirée Ligue des Champions. Malgré l’absence du PSG dans la compétition, deux grandes affiches étaient au programme cette semaine : Villarreal – Liverpool et Real Madrid – Manchester City. Le Sous-Marin jaune d’Unaï Emery s’est fait sortir alors qu’ils ont cru à l’exploit pendant près d’une heure de jeu… avant de s’effondrer (2-3).

Ce soir le Real Madrid et Manchester City se retrouvent au Santiago Bernabeu après un match aller sensationnel remporté par les Cityzens (4-3). Les deux adversaires sont en forme et en pleine bourre puisque ce samedi, le club espagnol a battu l’Espagnol Barcelone (4-0), et a validé un 35e titre de champion. Les Mancuniens de leur côté ont aussi surclassé Leeds United par le même score (4-0), et reste leader de la Premier League.

XI du Real Madrid :

Courtois – Carvajal, Militao, Nacho, Mendy – Modrić, Casemiro, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius.

XI de Manchester City :

Ederson – Walker, Dias, Laporte, Cancelo – Rodri, De Bruyne, Bernardo – Mahrez, Foden, Jesus.

