Tribune CS – Soirée de Ligue des Champions

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace sur la pelouse du Benfica dans le cadre de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. En attendant, l’Olympique de Marseille s’est imposé pour la première fois depuis près de deux ans en C1 face au Sporting Lisbonne – et peut remercier le portier adverse – sur le score large de 4 buts à 1.

Dans ce même groupe, l’Eintracht Francfort reçoit Tottenham à 21h00. Les deux équipes visent la première place de la poule après la défaite de l’équipe lisboète. Dans le groupe A, Liverpool reçoit les Glasgow Rangers et l’Ajax Amsterdam affronte le Napoli (21h00). Dans le groupe B, Le CB Bruges est opposé l’Atletico Madrid avec pour objectif de creuser l’écart en tête de la poule tandis que le FC Porto joue son avenir européen contre le Bayer Leverkusen. Enfin l’affiche de la soirée sera du côté de l’Italie et de Giuseppe Meazza où le Barça et l’Inter s’affrontent dans ce choc du mardi soir. Les deux équipes sont actuellement à égalité dans ce groupe C et comptent 3 points chacun.

Des rencontres à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !