Tribune CS – Soirée de Ligue des champions

Ce mercredi soir, la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit. Plusieurs chocs sont au programme, avec notamment Arsenal / Monaco ou encore Manchester City / Juventus Turin.

Avec son succès contre le RB Salzbourg hier soir (0-3), le PSG est remonté à la 24e place, dernière qualificative pour les barrages de la Ligue des champions. Ce mercredi, la sixième journée de la phase de ligue se poursuit. Plusieurs chocs sont au programme de cette soirée qui pourrait permettre à certains de se rapprocher d’une qualification pour la phase finale de la compétition.

Treizième au classement, l’AS Monaco se déplace sur la pelouse d’Arsenal, douzième. Les deux équipes comptent le même nombre de points et pourraient, en cas de victoires, faire un grand pas vers la qualification pour la suite de la compétition. Autre gros chocs, le Borussia Dortmund qui reçoit le FC Barcelone et le déplacement de la Juventus Turin sur le terrain de Manchester City, qui a besoin de succès, lui qui se classe actuellement à la 20e place. Juste derrière le PSG, le Feyenoord Rotterdam affronte le Sparta Prague (29e). Si le club néerlandais ne perd pas, il fera descendre le PSG à la 25e place et le club de la capitale se retrouverait une nouvelle fois dans la zone d’élimination à deux journées de la fin. Plus tôt dans la soirée, Lille s’est imposé contre Sturm Graz (3-2) et s’est assuré une qualification au minimum en barrage. L’Atlético de Madrid s’est aussi imposé contre le Slovan Bratislava (3-1) avec un doublé d’Antoine Griezmann. Le club madrilène remonte à la dixième place.

Le programme de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions