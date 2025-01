Tribune CS – Soirée de Ligue des champions

Si le PSG affronte Manchester City demain, ce mardi, la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions a commencé. Monaco a validé sa qualification à minima en barrage alors que Lille voudra créer un nouvel exploit sur la pelouse de Liverpool.

Le PSG joue un match crucial demain soir (21 heures, Canal Plus) contre Manchester City – au Parc des Princes – pour le compte de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens devront impérativement s’imposer s’ils veulent encore croire en une qualification en barrages de la Champions League. Stade de la compétition que Monaco est assuré de jouer, à minima, après sa victoire contre Aston Villa ce mardi (1-0). Autre équipe assurée de participer aux barrages, l’Atalanta Bergame qui a facilement dominé Sturm Graz (5-0).

Lille voudra réaliser un nouvel exploit

Egalement bien placé dans la compétition, Lille va tenter d'accrocher Liverpool à son tableau de chasse et de se rapprocher d'une qualification pour la suite de la compétition. Cela ne s'annonce pas simple à Andfield, face à très certainement la meilleure équipe d'Europe. Il y a également les chocs entre Benfica et le FC Barcelone, ou l'Atlético contre le Bayer Leverkusen. Le Borussia Dortmund, la Juventus Turin et Stuttgart, adversaire du PSG la semaine prochaine, sont aussi sur le pont.