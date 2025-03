Tribune CS – Soirée de Ligue des champions

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions commencent ce mardi. Si le PSG ne jouera que demain soir contre Liverpool, l’autre club français engagé, Lille, se déplace à Dortmund ce mardi. Il y a aussi l’alléchant derby de Madrid.

Le PSG jouera son huitième de finale aller de la Ligue des champions demain soir contre Liverpool (21 heures, Canal Plus). Mais les huitièmes de finale de la compétition européenne débutent ce soir avec quatre rencontres. Deuxième club français engagé, Lille, qui vient de subir une lourde défaite contre… le PSG (4-1), se déplace à Dortmund pour tenter de prendre un avantage en vue du retour sur sa pelouse de Pierre Mauroy. Au programme, il y a aussi un très beau derby de Madrid entre le Real et l’Atlético mais également un affrontement entre le PSV Eindhoven et Arsenal. Plus tôt dans la soirée, Aston Villa a pris une option pour les quarts de finale en s’imposant sur la pelouse de Bruges (1-3), avec un nouveau but de Marco Asensio, prêté par le PSG, sur penalty.

