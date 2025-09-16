Tribune CS – Soirée de Ligue des champions

Ce mardi, la saison 2025-2026 de Ligue des champions a ouvert ses portes avec la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le PSG entrera en lice demain.

Un peu plus de trois mois après la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), la nouvelle édition de la plus prestigieuse des compétitions de clubs ouvre ses portes. Une première partie de la première journée de phase de ligue de la Ligue des champions se joue ce mardi soir.

Quatre matches au programme

Il y a plusieurs chocs lors de cette première journée avec Real Madrid / Marseille, ou bien encore Juventus Turin / Borussia Dortmund. Tottenham, l’un des adversaires du PSG lors de cette phase de ligue, reçoit Villarreal ce mardi avec Randal Kolo Muani qui commence sur le banc. Dernier match de la soirée, Benfica reçoit Karabagh. Plutôt dans la soirée, l’Union Saint-Gilloise s’est imposée contre le PSV Eindhoven alors qu’Arsenal a battu Athletic Club (0-2).

