Tribune CS – Soirée de Ligue des champions

Hier, le PSG s’est largement imposé contre l’Atalanta Bergame (4-0). Ce jeudi, les derniers matches de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se disputent, avec notamment le futur adversaire du PSG, le FC Barcelone.

La première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions touche à sa fin ce jeudi. Six matches se jouent. Adversaire du PSG lors de la première journée, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Newcastle. Le club espagnol devra faire sans Lamine Yamal, blessé. Autre choc de ce jeudi, la rencontre entre Manchester City et Naples. Kevin De Bruyne, qui a quitté le club anglais pour le club italien cet été après dix ans à City, va retrouver son ancien club et son ancien stade. Ce sera aussi la première de Gianluigi Donnarumma avec Manchester City après son départ du PSG cet été.

Dans les autres matches, l’Eintracht Francfort reçoit Galatasaray, alors que le club kazakh du Kairat Almaty a fait 8 500 kilomètres pour aller défier le Sporting CP, club de Lisbonne. Dans les matches de 18h45, Monaco a été surclassé par le Club Bruges (4-1) alors que le FC Copenhague, du joueur prêté par le PSG, Yoram Zague, était proche de créer l’exploit s’imposant contre le Bayer Leverkusen. Après avoir mené deux fois, le club danois a été rejoint au score dans les dernières minutes sur un but contre son camp (2-2).

