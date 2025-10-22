Tribune CS – Soirée de Ligue des champions

Après le festival du PSG contre Leverkusen hier soir (2-7), les deux autres clubs français engagés en Ligue des champions, Monaco et Marseille, jouent ce soir.

La troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se poursuit ce mercredi soir. Après un festival de buts hier, 43 dont neuf pour le match du PSG, plusieurs chocs sont à l’affiche ce mercredi soir. Le Real Madrid, qui a remporté ces deux matches depuis le début de la saison européenne, reçoit la Juventus Turin. Liverpool, qui reste sur quatre défaites de suite, se déplace à l’Eintracht Francfort. Un match spécial pour Hugo Ekitike, qui a rejoint les Reds en provenance du club allemand cet été.

Prochain adversaire du PSG en Ligue des champions, le Bayern Munich voudra également réaliser la passe de trois avec la réception du Club Bruges. Premier adversaire des champions d’Europe cette saison, l’Atalanta Bergame reçoit le Slavia Prague alors que les deux autres clubs français engagés en Ligue des champions, Monaco et Marseille, affrontent Tottenham et le Sporting CP. De son côté, Chelsea reçoit l’Ajax Amsterdam.

