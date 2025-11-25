Tribune CS

Tribune CS – Soirée de Ligue des champions

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 novembre 2025

Si le PSG affronte Tottenham demain soir (21 heures, Canal Plus), la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions commence ce mardi.

La cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions ouvre ses portes ce mardi, alors que le PSG jouera demain soir contre Tottenham. Lors de cette soirée de Ligue des champions, il y aura un choc entre Chelsea et le FC Barcelone. De son côté, le Borussia Dortmund reçoit Villarreal alors que Manchester City affronte le Bayer Leverkusen.

Simons : « J’ai passé d’excellents moments au PSG »
canalsupporters.com

En grande difficulté lors de cette Ligue des champions, Marseille devra s’imposer contre Newcastle ce soir si les Olympiens veulent encore prétendre à une place en barrage. Adversaire du PSG lors de la sixième journée, l’Athletic Club se déplace au Slavia Prague alors que Naples affronte Karabagh. La Juventus Turin se déplace, elle, en Norvège, pour défier Bodø/Glimt. Des rencontres à suivre ici, entre suppporters, c’est Tribune CS !

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas25 novembre 2025

Articles similaires

Thomas Frank

Frank : « Luis Enrique a créé l’une des meilleures équipes du monde »

25 novembre 2025
Senny Mayulu

Senny Mayulu titulaire en faux numéro 9 lors de PSG / Tottenham ?

25 novembre 2025
Al Khelaïfi Mbappe

L’audience d’orientation dans le litige PSG-Mbappé programmée

25 novembre 2025
Maillot PSG rétro 2026

Le PSG va sortir un nouveau maillot Lifestyle Retro durant l’été 2026

25 novembre 2025
Bouton retour en haut de la page