Tribune CS – Soirée de Ligue des champions

En attendant le match entre le PSG et Manchester City demain, ce mardi la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions a ouvert avec des chocs entre l’Atlético de Madrid et Manchester United et Arsenal contre Lille.

Le PSG va jouer son deuxième match de la phase de ligue de la Ligue des champions demain soir avec son déplacement à Manchester City. Mais cette deuxième journée a commencé aujourd’hui. Un peu plus tôt dans la soirée, Lens s’est incliné contre le Sporting CP au Stade Bollaert (2-0) alors que Sabah a écrit l’histoire en s’offrant la première victoire de son histoire en Ligue des champions contre le Slavia Prague (2-0). Ce soir, sept matches sont au programme. Il y a deux chocs entre l’Atlético de Madrid et Manchester United et Lille qui se déplace à Londres pour y défier Arsenal. Adversaire du PSG la semaine prochaine, le FC Barcelone joue sur la pelouse de Galatasaray alors que le Bayern Munich est en Norvège pour y défier Viking. De son côté, l’Inter Milan reçoit le Club Bruges, alors que Naples affronte Villarreal. Le dernier match du soir oppose le PSV Eindhoven au RB Leipzig.

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