Tribune CS – Soirée de Ligue des champions

Ce mercredi soir, la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions se termine. Il a notamment un choc entre Porto et Naples, ou le match entre Lens et Côme.

Hier soir, le PSG a encore une fois étalé son talent sur la pelouse de Villarreal avec un très large succès (0-6). Les Parisiens ont poursuivi leur sans-faute et sont en tête de la phase de ligue avec leurs quatre victoires en quatre matches. Les Parisiens ont été rejoints par le Real Madrid ce mercredi soir. Les Madrilènes se sont imposés contre l’AEK Athènes après avoir été menés au score (3-2). De son côté, Liverpool s’est incliné sur la pelouse de Fenerbahçe (3-2).

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Ce soir, Lens reçoit Côme, l’un des futurs adversaires du PSG dans cette phase de ligue. Dans les autres matches, on a un affrontement entre Naples et le FC Porto, ou bien encore entre le Borussia Dortmund et le Betis Séville. Arsenal affronte le Slavia Prague alors que Manchester City défie Leipzig.

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