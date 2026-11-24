La cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions ouvre ses portes ce mardi. Si le PSG joue demain, un club français est en lice ce soir, Lens, qui se déplace à Leipzig.

Trois semaines après la quatrième journée de la phase de ligue, la Ligue des champions est de retour ce mardi et mercredi. Si le PSG affrontera l’AS Roma – au Parc des Princes – dans le cadre de la cinquième journée, l’un des trois clubs français joue ce mardi soir, le RC Lens. Après sa débâcle à Bollaert contre Côme (1-9), les Lensois se déplacent à Leipzig. Pour la première de Didier Digard sur le banc lensois en Ligue des champions, les Sang et Or voudront s’offrir une deuxième victoire lors de cette phase de ligue afin de rester dans la course à la qualification aux barrages. Dans les autres matches de la soirée, il y a des chocs entre Arsenal et le Borussia Dortmund, ou Manchester City face à Naples.

Futur adversaire du PSG, Côme voudra poursuivre sa belle campagne européenne contre l’AEK Athènes. Vainqueur de ses quatre matches de phase de ligue, comme le PSG, le Real Madrid voudra réaliser la passe de cinq sur la pelouse de Santiago Bernabéu contre le PSV Eindhoven. Autre club néerlandais en lice ce mardi, le Feyenoord reçoit le FC Porto. Bon dernier de la phase de ligue, le Slovan Bratislava reçoit le Betis Séville, qui a remporté trois de ses quatre matches de phase de ligue. Des matches à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS ! Plutôt dans la soirée, Bodo Glimt s’est imposé contre LASK (1-0) alors que Galatasaray a battu Aston Villa devant son public (1-0).