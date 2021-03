La deuxième partie des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions débutaient ce soir avec deux rencontres. Vainqueur sur la pelouse de l’Atalanta Bergame à l’aller (0-1), le Real Madrid a terminé le travail à la maison (3-1). Karim Benzema (34e), Sergio Ramos (60e, sur penalty) et Asensio (85e) sont les buteurs madrilènes Muriel a inscrit un magnifique coup franc pour l’Atalanta (83e) . Dans l’autre match de la soirée, Manchester City “reçevait” le Borussia Mönchengladbach à Budapest en raison des contraintes anglaise et allemande en termes de protocole sanitaire en raison de la Covid-19. Le match aller, remporté par les Mancuniens (0-2), avait déjà eu lieu en Hongrie. Les Anglais qui se sont imposés sur le même score ce soir grâce à des buts De Bruyne (12e) et Gundogan (18e). Manchester City et le Real Madrid rejoignent le PSG, Liverpool, le Borussia Dortmund et Porto en quarts de finale de la C1, dont le tirage au sort aura lieu vendredi à midi. Deux derniers billets seront à distribuer demain avec les matches entre Chelsea et l’Atlético Madrid (1-0 à l’aller pour les Anglais) et le Bayern Munich / Lazio Rome (4-1 à l’aller pour les Bavarois).