Dembélé équipe de France

Tribune CS – Turquie / France

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum25 septembre 2026

Ce vendredi soir (20h45 sur TF1), Zinédine Zidane effectue ses débuts sur le banc de l’équipe de France avec un match de Ligue des nations face à la Turquie.

Zinédine Zidane lance son aventure avec l’équipe de France ce vendredi. Pour le premier match de la phase de groupes de la Ligue des nations, les Bleus affrontent la Turquie (20h45 sur TF1) au Kocaeli Stadyumu, à Izmit. Pour sa première sur le banc, Zinédine Zidane a décidé de miser sur un 4-3-3, avec notamment Manu Koné en sentinelle et Rayan Cherki comme milieu relayeur. En attaque, Ousmane Dembélé sera bien titulaire dans l’axe aux côtés de Kylian Mbappé et de Michael Olise.

  • Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert – Cherki, Koné, Rabiot – Olise, Dembélé, Mbappé (c)
  • Le XI de la Turquie : Çakir – Çelik, Demiral, Bardakci, Kadioglu – Özcan, Yüksek – Arda Güler, Aydin, Can Uzun – Yilmaz
Youtube : Canal Supporters Paris

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