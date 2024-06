Tribune CS – Turquie / Portugal, avec Nuno Mendes et Vitinha

Victorieux de son premier match en début de semaine, le Portugal peut valider son ticket pour la suite de la compétition en remportant son match face à la Turquie.

Une place en huitièmes de finale est en jeu entre le Portugal et la Turquie. Tous deux vainqueurs de leur premier match de ce groupe F de l’Euro 2024, les deux sélections peuvent se qualifier pour la suite de la compétition en cas de succès ce samedi soir à Dortmund. Pour cette rencontre, le sélectionneur portugais, Roberto Martinez, a décidé de faire confiance aux deux Parisiens, Nuno Mendes et Vitinha. Avec une défense à quatre, le latéral parisien retrouve son couloir gauche. Au milieu de terrain, Vitinha est accompagné par Palhinha et Bruno Fernandes. Les deux autres Parisiens, Danilo Pereira et Gonçalo Ramos, sont remplaçants. En face, la Turquie ne peut pas compter sur sa pépite, Arda Güler, au coup d’envoi, diminué par une fatigue musculaire et placé sur le banc. Cette rencontre entre le Portugal et la Turquie débute à 18 heures sur beIN SPORTS 1.

Les compositions d’équipes

Le XI de la Turquie : Bayindir – Celik, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Ayhan, Çalhanoglu (c) – Akgun, Kökçü, Aktürkoglu – Yilmaz.

Le XI du Portugal : D.Costa – Cancelo, R.Dias, Pepe, N.Mendes – Palhinha, Vitinha – B.Fernandes, B.Silva, Leao – Ronaldo (c).

Classement groupe F