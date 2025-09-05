Tribune CS – Ukraine / France avec trois Parisiens titulaires

Ce vendredi soir (20h45 sur TF1), l’équipe de France débute sa campagne de qualification à la Coupe du monde 2026 face à l’Ukraine.

L’équipe de France débute sa phase des qualifications à la Coupe du monde 2026. En déplacement en Pologne, les Bleus défient l’Ukraine, l’adversaire le plus coriace de son groupe composé de l’Islande et l’Azerbaïdjan. Et pour ce match, Didier Deschamps a décidé d’aligner une équipe offensive.

Doué et Barcola titulaires chez les Bleus, Zabarnyi en défense

Dans les buts, Mike Maignan est titulaire et sera protégé par une défense à quatre avec Jules Koundé et Lucas Digne aux postes de latéraux et une charnière centrale Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano. Manu Koné et Aurélien Tchouaméni forment le double pivot du milieu de terrain. Enfin, le quatuor offensif est composé des Parisiens Désiré Doué et Bradley Barcola sur les ailes et de Michael Olise en soutien de Kylian Mbappé. En face, un autre joueur du PSG est titulaire : le défenseur Illia Zabarnyi.

Tout juste remis de sa gêne aux ischio-jambiers, Ousmane Dembélé débute sur le banc, tout comme Lucas Chevalier et Lucas Hernandez.

Le XI de l’Ukraine : Trubin – Konoplya, Matviienko (c), Zabarnyi , Zinchenko – Zubkov, Yarmolyuk, Sudakov, Hutsulyak, Kalyuzhnyi – Dovbyk.

