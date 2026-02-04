Tribune CS (Youth League) – PSG / Minsk

Pour son 16es de finale de Youth League, le PSG accueille le club biélorusse du Dinamo Minsk au Campus de Poissy, à 14h30 (PSG TV Premium).

Après les éliminations de l’OM et de l’AS Monaco, respectivement battus par le Real Madrid (5-2) et le Club Bruges (3-2), le PSG est le dernier représentant français dans cette UEFA Youth League. Dans ce 16e de finale, qui se jouera sur un match sec, le club parisien accueille – au Campus PSG – le Dinamo Minsk, club biélorusse. Cette rencontre à suivre à partir de 14h30 et sera seulement disponible sur PSG TV Premium, réservé aux abonnés MyParis Premium. Pour ce match, le coach des U19, Jean-François Vulliez, devra désormais composer sans Noham Kamara, parti à l’Olympique Lyonnais, mais peut s’appuyer sur le capitaine Thomas Cordier et le milieu Mathis Jangeal.

Le XI du PSG : James – Fane Drame, Coulibaly, Lucea, Cordier (c) – Assab, Diyinu Nzinga, Jangéal – Ayari, Mouguengue, Chtai Telamio

Le XI de Minsk : Radkevich – Kibak, Leantsluk, Nizoutsau, Serada – Grabtsevich, Zhechko, Dehtiarenko – Zablotski, Vaskaboinikau, Beinia