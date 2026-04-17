Youth League
Image : psg.fr

Tribune CS (Youth League) – Real Madrid / PSG

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum17 avril 2026

Ce vendredi (18h45 sur Canal Plus Foot), les U19 du PSG défient le Real Madrid en demi-finale de la Youth League.

Dix ans après leur dernière finale en UEFA Youth League, les U19 du PSG auront à coeur de rééditer cette expérience ce vendredi soir en Lausanne (18h45 sur Canal Plus Foot). Dans ce Final Four de la compétition, les joueurs de Jean-François Vulliez affrontent le Real Madrid avec pour objectif de rejoindre en finale, le 20 avril, le Club Bruges, tombeur du SL Benfica (3-1) dans l’autre demi-finale. Pour cette rencontre, l’entraineur parisien n’a pas réservé de surprise avec notamment son trio offensif Adam Ayari, Pierre Mounguengue et Elijah Ly, Mathis Jangeal débutant sur le banc. Un match disponible via la chaîne Youtube de Canal+ Sport disponible ci-dessous.

  • Le XI du PSG : James – Boly, Coulibaly, Lucea, Cordier (c) – El Nay, Assab, Nzinga – Ayari, Mounguengue, Ly
    • Remplaçants : Vignaud, Mbemba, Olax, Ghalleb, Jangeal, Idder, Nsoki, Khafi, Chtai Telamio.
  • Le XI du Real Madrid : Navarro, Fortea, J. Martínez, Valdepeñas, Aguado, D.Martínez, Cestero, Diez, Yanez, Ortega, Ciria

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum17 avril 2026

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